Украина будет судиться с ЕС, если запрет на агроимпорт продлят, - Минэкономики

Если ЕС продолжит запрет на импорт агропродукции из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию, Украина подаст иск против Евросоюза и стран-членов ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "системная" угроза государственным интересам "заставляет" Украину довести это дело до ВТО. Качка добавил, однако, что Киев не намерен немедленно принимать меры, учитывая "дух дружбы и солидарности" между Украиной и ЕС.

"С полным уважением и благодарностью к Польше, в случае введения каких-либо запретов после (15 сентября) Украина подаст иск против Польши и ЕС в ВТО", - подчеркнул он.

Качка также заявил, что нет никаких доказательств негативного влияния украинской агропродукции на рынки пяти стран, которые давали основания для запрета.

"Мы получили значительную поддержку в обеспечении лучшего транзита товаров через территорию соседних стран-членов, в частности, Польши и Венгрии. В течение последних двух месяцев мы значительно продвинулись в сотрудничестве с Румынией по транспортировке товаров из Украины", - отметил Качка.

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Отметим, что в мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Если запрет не будет продлен, скорее всего каждая из этих стран введет отдельное эмбарго на агропродукцию. О таком намерении уже заявила Венгрия.

Позже комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.