Изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны, - АГУ в обращении к президенту, правительству и Верховной Раде

Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к центральной власти относительно сохранения в государственном бюджете на следующий год "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в общей сложности 64% НДФЛ. Изъятие у громад части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, отмечается в обращении.

Об этом сообщается на сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Инициатива об изъятии из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство, которое удивило мир с 24 февраля 2022 года, делит граждан Украины на разные категории, лишает защитников и их семьи гарантированных Конституцией Украины прав, обеспечиваемых местным самоуправлением. Просим сохранить в Государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Вооруженных сил Украины" - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что средства на оборону, предоставляемые органами местного самоуправления военным подразделениям, - это дополнение к централизованному обеспечению, которое является доступным, быстрым, прозрачным и подконтрольным государству.

"Расходы местного самоуправления на безопасность и оборону превышают размер поступлений от "военного" НДФЛ минимум на 77%, ведь это не только помощь силам безопасности и обороны, но и обеспечение ВПЛ, расчистка и восстановление разрушенных взрывами зданий и инфраструктуры, содержание больниц, в том числе" числе наряду с линией фронта, оказание помощи семьям военнослужащих", - отмечают в АГУ.

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Чтобы избежать ненадлежащего использования средств, Ассоциация предлагает сформировать целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, так называемый "бюджет безопасности и обороны" и заморозить реверсные изъятия. Таким образом, "военный" НДФЛ останется мобильным и прозрачным в органах местного самоуправления и продолжит служить нашей совместной Победе, отмечают в АГУ.

Главы общин обратили внимание на Закон Украины 3050-ІХ от 11.04.23, которым Верховная Рада Украины отказалась от уже уплаченных 14 млрд грн. Так что инициатива по изъятию "военного" НДФЛ - это не о поиске средств, а об изменении системы взаимодействия, отмечают в Ассоциации городов Украины.

Ассоциация городов Украины готова подтверждать указанные в обращениях расчеты, базирующиеся на официальных данных 754 общин.