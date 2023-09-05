Новости • Война

Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе, - Минздрав

4 18774
Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе, - Минздрав
Кабинет Министров разрешил боевым медикам на фронте переливать кровь на догоспитальном этапе.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Для этого Минздрав расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.

Отмечается, что такое решение правительства значительно расширяет круг людей, способных проводить трансфузию цельной крови на фронте. Его неотложность и необходимость обусловлена тем, что далеко не каждый боевой медик имеет соответствующее медицинское образование. Преимущественно помощью раненым на передовой и их эвакуацией в стабпункты или госпиталы занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, впрочем без медицинского образования. К тому же, реалии войны и современные протоколы оказания первой медицинской помощи на поле боя, в частности TCCC, предусматривают процедуру замещения кровопотери, что можно обеспечить переливанием цельной крови. Ее будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.

Читайте также: Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр

Только по приблизительным подсчетам, внедрение механизма обеспечения донорской кровью фронта и соответствующих учебных программ по основам трансфузионной терапии позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Serhios Bond 5ae25a76
    У світі визнання інфікованих ВІЛ та гепатитів "придатними" до військової служби,це якимось знущанням виглядає.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Маша Назарова

    4 д. ·Сьогодні вночі (01.09) я надавала допомогу бійцю, який був поранений 29.08

    Покажіть цей пост кожному ідіоту, що стверджує, що в нас евакуація вкладається в «золоту годину»

    Кожній падлі, яка каже «яка ще кров до госпіталя»

    Кожному, хто поняття не має, як помирають люди на фронті

    І це не якась спецоперація ГУР в тилу ворога
    Це навіть не найгарячіша ділянка фронту
    Це звичайний піхотинець, якого неможливо було вивезти з позиції через щільність обстрілів

    Він живий, але в відновленні функціональності кінцівки я не впевнена (не турнікет, перелом зі зміщенням)

    Просто дайте рятувати поранених так як потрібно

    - Погрози криміналом бойовим медикам за надання допомоги

    - Сувора догана начмеду який не прийняв неякісні турнікети

    - Вплив на уряд щоб не пропустити постанову про переливання крові до госпіталю

    - Ручне переконування начмедів / лікарів що їм не потрібна кров

    - Відмова закуповувати якісні турнікети та аптечки по причині «нема стандартів» (10й рік війни) або «ви лобіюєте виробників» (да, я лобіюю виживання, це сильно краще ніж здохнути від китайського турнікета)

    Дякую моїй армії за таке командування військовою медициною

    Господи, просто не заважайте
  • Wlad West
    Шо , вы тут несете, какой вич, какой гепатит? Это не прямое переливание, а переливание из контейнеров "...переливання універсальної першої мінус групи крові. Джерело: https://censor.net/ua/n3441604.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости