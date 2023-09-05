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Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова министром обороны

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Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова министром обороны
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ соответствующий проект постановления зарегистрирован под номером 10004.

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85, пункту 10 части первой статьи 106, части четвертой статьи 114 Конституции Украины, вношу представление о назначении Р.Умерова на должность министра обороны Украины", – говорится в документе.

Как известно, 3 сентября резидент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели предложит парламенту уволить Алексея Резникова с должности министра обороны и назначить на соответствующую должность действующего председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Читайте также: Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

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Топ комментарии

  • Michael O'Coileain
    Лобіст Єрмака в США Макфол (колишній посол США в РФ), активно рекламував Умєрова в адміністрації президента Байдена, але нарвався на єхидний коментар Блінкена "There are no fluffy cats in a pack of rats".

    https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

    для неписьменних ув англійській: "серед зграї щурів не буває пухнастих котиків" )
  • Наталья Алексеева adda8e54
    Я вас просю, довго чекати не доведеться. Там щодня якісь зашквари. Крадуть усе, до чого ці зелені клешні дотягуються
  • Павел Большак
    А українці в цій країні є ?!?! Чи вони тільки для окопів пригожі ???
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