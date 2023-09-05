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Президент Румынии Иоханнис отрицает информацию о падении "Шахеда" на территории страны

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Президент Румынии Иоханнис отрицает информацию о падении "Шахеда" на территории страны
Президент Румынии Клаус Иоханнис утверждает, что на территории его страны не падали никакие части беспилотников или каких-либо других устройств. Он также выразил обеспокоенность тем, что атаки происходят так близко к Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

"Мы установили полный контроль над нашим национальным пространством, но да, мы обеспокоены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы", - заявил Иоханнис.

Он добавил, что министр обороны Румынии Ангел Тилвар проинформировал его о недавних российских атаках.

"Могу вам сказать, что ни один беспилотник, никака часть любого устройства не достигла Румынии", – заверил Иоханнис.

Он подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией, заверив, что страна надежно защищена.

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Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.

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Топ комментарии

  • Сергей121
    Якщо то не територія Румунії, де впав безпілотник, то виходить, що то наша, українська територія? То може і стопчики перенести вже можна?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Клаусу Йоганнісу-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
  • Олег Квиташ
    Місце падіння "шахеда" тимчасово виключили із складу Румунії.
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