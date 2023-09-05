49% беженцев из Украины, которые находятся в странах Европы, не хотели бы остаться жить за границей, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.
На самом деле возможность остаться зависит не только от желаний, а от других обстоятельств: возможностей, наличия работы, разрешения на проживание, возможности учиться детям, изменения личных обстоятельств. Потому нельзя сказать, что именно такое количество наших граждан останется или вернется в Украину.
Среди целей этого исследования было определить факторы, которые это обусловливают.
Регрессионный анализ показал, что, несмотря на то, что опрошенные в абсолютном большинстве оценили услуги в Украине на более высоком уровне, чем в Европе, больше всего на решение возвращаться или оставаться за рубежом влияют другие факторы:
1) Возможности. Прежде всего речь идет о возможности комфортно жить и добиться успеха. Несколько меньше: возможности вести собственный бизнес и найти работу.
2) Образование и доступность жилья. Несмотря на то, что этот фактор менее силен, но все равно значителен.
Незначительное влияние оказывают уровни инфраструктуры, социальной защищенности и защиты прав и свобод.
В то же время высокий уровень бюрократии и налогообложения в Европе оказывает значительно меньшее влияние на эти решения, как и высокий уровень коррупции в Украине.
Желание остаться или вернуться связано также с рядом обстоятельств (приведены в порядке от наиболее значимых по результатам регрессионного анализа):
• Доход: для малообеспеченных Украина более привлекательна, для обеспеченных более привлекательна уже Европа. Улучшение уровня доходов после переезда тоже очень сильно влияет на желание остаться в стране пребывания.
• Вера в победу: те, кто не верит в победу, точно хочет остаться; те, кто считают, что победа будет через несколько месяцев, хотят больше домой. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньшее желание будет возвращаться.
• Уровень владения языком: те, кто имеет высокий уровень владения языком хотят остаться за границей. Язык – это и адаптация, и возможность работать, иметь доходы, общаться, обучаться. Его отсутствие и необходимость учить (а выучить язык может далеко не каждый, особенно в старшем возрасте) является существенным препятствием, потому что жить без языка – это быть в социальной изоляции и иметь низкий социальный статус и неквалифицированную работу.
• Отношение местных, случаи дискриминации: случаи дискриминации украинцев не способствуют желанию остаться. Отношение местных также определяет динамику: теплое отношение способствует желанию остаться, холодное – нет. Фактор коррупции тоже влияет: те, кто давали взятку или считают, что в стране есть коррупция, больше хотят возвращаться. В общем, чем лучше условия проживания в стране, тем меньше желание возвращаться.
• Пол, возраст, наличие и возраст детей: мужчины гораздо больше ориентированы, чем женщины. Возрастные отличия нелинейны, но и женщины, и мужчины среднего возраста меньше ориентированы на возвращение в Украину, чем самые молодые (16-24) и самые старшие (45-55+). Больше всего хотят вернуться домой самые старшие женщины: вероятно, им труднее адаптироваться, найти работу, выучить язык, расширить свой социальный круг. Возраст детей принципиально не влияет на желание вернуться, украинцы с детьми школьного возраста несколько больше думают о том, чтобы остаться.
• Занятость: больше всего желающих вернуться в Украину среди тех, кто не работает или работает в Украине. Кто нашел работу в Европе, больше сомневаются.
• Частота посещения Украины, регион Украины, время проживания: среди тех, кто ни разу не ездил в Украину с момента переезда, наименьшее количество желающих вернуться. Речь идет прежде всего об украинцах, выехавших с востока и юга страны. Частота путешествий по стране пребывания или по Европе наоборот связана с желанием вернуться: часто путешествующие чаще хотят вернуться. Возможно, те, кто хотят вернуться, воспринимают жизнь за границей сейчас как возможность увидеть страну пока они здесь – сочетание проживания и туризма (успеть посмотреть страну). Продолжительность пребывания влияет линейно: чем дольше человек живет за границей, тем меньше хочет возвращаться в Украину.
• Регион Европы: в Западной и Южной Европе желающих остаться несколько больше, сложно сказать почему так, потому что если брать экономический и социальный уровень – это могла быть Западная и Северная Европа, но если брать климат и благоприятные условия жизни, то это вероятно Южная.