COVID-вакцинация в Украине может стать обязательной для медиков и других групп риска

Вакцинацию против COVID-19 могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В мире сейчас происходит пересмотр тех рекомендаций, которые касаются проведения вакцинальных сессий. Финальное и окончательное решение относительно того, какой должна быть вакцинация против коронавирусной инфекции - включена (в календари прививок. - Ред.) или рекомендована - должно быть обнародовано на мировом уровне в конце ноября, когда состоится европейское заседание группы по вопросам иммунизации. ...Поэтому надеемся, что после обнародования этих мировых рекомендаций Национальная группа экспертов по иммунизации также может рекомендовать алгоритм включения вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок", - сказал Кузин.

Он уточнил, что в мире уже формализованы определенные группы риска, которые должны проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции: медицинские работники, группы высокого риска, среди которых лица от 60 лет, лица с иммунокомпрометированным состоянием, дети, имеющие тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания.

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По его словам, именно эти группы риска, в случае заболевания коронавирусом, независимо от того, каким штаммом инфицировались, имеют высокий риск тяжелого течения болезни или летального исхода.

Как отметил Кузин, украинцы смогут бесплатно вакцинироваться против COVID-19 до конца 2023 года и в течение 2024 года, за счет сотрудничества с инициативой COVAX, которая подтвердила для Украины доступ к необходимому количеству вакцин в течение всего 2023-2024 годов.

ПЦР-диагностика, по его словам, также будет бесплатной на уровне Центров контроля и профилактики болезней.

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Как сообщил Кузин, в Украине 92 учреждения здравоохранения законтрактованы на пакет оказания медпомощи в чрезвычайных ситуациях и готовы принимать пациентов с коронавирусной болезнью.

Также, по его словам, Украина располагает необходимым оборудованием для секвенирования штаммов вируса SARS-CoV-2, и пока не ожидается, что по территории Украины будут циркулировать другие штаммы, кроме "Омикрона".

Напомним, в Украине начало распространения COVID-19 было зафиксировано 3 марта 2020, когда подтвердился первый случай болезни в Черновецкой области. С 12 марта 2020 года власти ввели карантин, который продолжали несколько раз до 2023 года, при этом внося определенные изменения и ослабление ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая упразднила статус пандемии COVID-19.

С 1 июля 2023 года правительство отменило карантин, установленный с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания коронавирусной болезнью.