Россияне насчитали в Луганской области 1,3 миллиона избирателей, будто не было эвакуации

Захватчики на временно оккупированной части Луганщины "начислили" 1,3 миллиона избирателей, как будто не было эвакуации.

Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне насчитали в Луганской области 1,3 миллиона избирателей, будто люди оттуда и не эвакуировались. "Рисуют" явку, которую им приказывают сверху", - отметил Лысогор.

По его словам, квоту "наблюдателей" среди местных захватчиков заполнить не удалось, потому пришлось завозить с территории РФ.

Чиновник также отметил, что россияне во время так называемых "выборов" возле участков выдают людям паспорта РФ.

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