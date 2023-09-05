"Благодарю министра Резникова за наглядный пример того, как делать не надо", - "слуга народа" Радина
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.
"Господин Резников уволен с должности министра обороны.
Некоторые мои коллеги благодарили господина Резникова, в частности за адвокацию предоставления Украине оружия. За эту адвокацию я хочу поблагодарить президента и десятки других людей, в частности пилота Андрея "Джуса" Пильщикова, который совсем немного не дожил до самолетов F-16, в отношении которых он лично убедил многих конгрессменов.
Благодаря уже экс-министру обороны мы узнали, что если мерить яйца в килограммах, то они стоят 17 грн/штука.
Что если на куртке "правильная" бирка, то такую куртку не грех покупать у "турецкой" фирмы племянника вполне украинского чиновника по удивительной цене.
Что "Мавики", без которых эти полтора года войны ежедневно не обходится ни один взвод, это ненужные "свадебные дроны", поэтому их закупают волонтеры, а не министерство. А министерству можно покупать дроны у родственников другого чиновника, даже если эти дроны не могут взлететь.
Что если журналист-расследователь ставит вопрос о коррупции в министерстве, то нужно заключать пари "на слабо" с журналистом, а лучше писать заявление в СБУ или подавать в суд.
Поэтому поблагодарю министра Резникова за наглядный пример того, как делать не надо", - написала Радина.
Нардеп добавила: "Надеемся, что благодаря новому руководителю Министерства обороны вскоре мы увидим, что создать адекватное прозрачное закупочное агентство - можно; закупать жизненно важные дроны у состоятельных производителей - можно; покупать оружие без "прокладок" - можно.
Голосование за нового главу Минобороны состоится уже очень скоро. Следующий шаг сегодня - боремся за открытость деклараций чиновников".
Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.