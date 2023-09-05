У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке спикера МИД Олега Николенко.
"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.
Ранее ТАСС опубликовал видеоролик, в котором Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".
"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля", и призвал посмотреть, что "они говорят в интернете".