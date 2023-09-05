Новости

У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины

15 317190
У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали очередные высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу этнического происхождения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке спикера МИД Олега Николенко.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.

Ранее ТАСС опубликовал видеоролик, в котором Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля", и призвал посмотреть, что "они говорят в интернете".

Читайте также: Зеленский ответил Путину на слова о "позоре еврейского народа": "Второй король антисемитизма после Гитлера"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • сергей юрко
    Особливо ті, які кричали про Вальцмана, хоча Порошенко на 100 % українець
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    Завтра він буде хвилюватися що у Ізраїлі при владі євреї. Це просто, у поца ще і хвороба
  • Don Bessam dc0e2bc1
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости