Новости • Агрессия России против Украины, Война

США призывают КНДР не предоставлять России оружие, иначе Пхеньян "заплатит за это"

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США призывают КНДР не предоставлять России оружие, иначе Пхеньян "заплатит за это"
Государственный департамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Российской Федерацией по поставкам вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Sky News.

Как пишет Sky News, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России для войны против Украины.

В то же время замглавы Государственного департамента США Ведант Патель   после сообщений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится в России с российским диктатором Владимиром Путиным, признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются".

Он заявил, что США призвали КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать публичное обязательство, взятое Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России.

Патель отметил, что Россия "вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине из-за санкций США.

Читайте: Переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются, - Белый дом

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия.

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Топ комментарии

  • Семен Непийпиво
    Якби при кожному голоді в КНДР цивілізований світ не відправляв їм харчі, то і демократії з цивілізованістю в Північній Кореї було б більше. А так їх регулярно рятують від голодної смерті, а вони вдячно "гадять" де тільки можуть. Може настав час показати їм ціну ядерної зброї і погроз всьому світу?
  • Redcar Ukraine
    > "заплатить ціну"

    - яку? Отримають e-mail з погрозами? Чи спеціально замовчують ціну, щоб ніхто не почав сміятись.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    у американців склероз. північнокорейці ще не заплатили за минулі американські погрози.
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