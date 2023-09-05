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Merсеdes передал Украине более 100 военных грузовиков Zetros

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Merсеdes передал Украине более 100 военных грузовиков Zetros
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила в Украину более 100 высокопроходных грузовиков Zetros. В комплект поставки входит ряд видов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Daimler Truck на официальном сайте.

"Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожников Zetros. В комплект поставки входят несколько типов автомобилей для решения задач военного снабжения и логистики", – говорится в сообщении.

Компания Mercedes-Benz Special Trucks также предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

"Еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и стажировки на новых автомобилях с кабиной и двигателем".

Отмечается, что мощность грузовиков – до 476 лошадиных сил.

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В сообщении также отмечено, что средства на закупку были выделены в рамках инициативы правительства Германии по поддержке Украины, совместно курируемой и реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством обороны Германии.

Топ комментарии

  • Mario Balotelli
    Кременчуцький автозавод - найбільший у Європі виробник вантажівок. Це рекордсмен за кількістю власних моделей у нашому автопромі: понад 30 базових моделей, а ще були варіанти з двигунами різних екологічних класів. У минулому завод КрАЗ випускав здебільшого самоскиди, але в період незалежності їх витіснили повнопривідні моделі, насамперед для армії (зокрема експорту). Дво-, три- та чотиривісні вантажівки різного призначення - від комунальних завдань до перевезення тактичних ракет. У найкращі часи випускали до 25 000 машин на рік. З 2018-го відбувся різкий спад виробництва з 540 до 193 автомобілів на рік.



    До чого тут Боневтік? А Боневтік тут ні до чого як завжди!
  • Семен Непийпиво
    Та що ж таке? Їх же просили з ОПи - S-клас!!! А вони свої Zetros прислали! Що з цими німцями не так? Резніков же просив, умоляв - Mercedes Maybach, 10 штук, а вони Леопарди надіслали! Мельник лютував, вимагав Porshe Panamera, а вони свої Iris дали. Тепер от знову...
    Ще не вистачало, щоб Швеція замість ********** , Gripen дала, це буде повне фіаско для зелених.
  • Густлик Франтишек Печка
    Отак просто взяли, й напряму передали? Без політичного піару і группен фото для ЗМІ?
    -Якось не по-нашому!
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