В новый пакет военной помощи от Германии вошли боеприпасы и автомобильная техника
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Правительство Германии сообщило о новой партии военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В новый пакет помощи вошли:
- 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.
- Более 8,5 миллионов патронов.
- 27 тысяч 40-мм боеприпасов.
- Бронированный мостоукладчик Beaver.
- 32 грузовика Zetros.
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.
- 4 пограничных автомобиля.
- 20,000 защитных очков для солдат.
В правительстве ФРГ отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.