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В новый пакет военной помощи от Германии вошли боеприпасы и автомобильная техника

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В новый пакет военной помощи от Германии вошли боеприпасы и автомобильная техника
Правительство Германии сообщило о новой партии военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.
  • Более 8,5 миллионов патронов.
  • 27 тысяч 40-мм боеприпасов.
  • Бронированный мостоукладчик Beaver.
  • 32 грузовика Zetros.
  • 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.
  • 4 пограничных автомобиля.
  • 20,000 защитных очков для солдат.

В правительстве ФРГ отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Мало, але дякуємо і за це.
  • KosAn30 JT26
    20,000 захисних окулярів-это после пробежки шольц решил добавить в пакет помощи?)
  • ZoV KobZona
    Гадости про Шольца подаются в эфир из парашного ФСБ-шного дерьма.
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