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Госдеп США не подтвердил информацию о визите Блинкена в Киев

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Госдеп США не подтвердил информацию о визите Блинкена в Киев
В Госдепартаменте США не подтвердили сообщение СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев.

Об этом сообщил заместитель представительа американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.

"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – отметил Пател.

Напомним, Зеркало недели сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен завтра, 6 сентября, посетит Киев.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "У мене немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу"
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    Але ж неофіційні теж бувають, особливо коли плануються виховні бесіди
  • Ustym Karmaliuk
    це секрена інформація про візити вищих посадових осіб під час війни. Які ідіоти зливають інформацію в пресу? Це ж було вже і тоді візит едве не скасували.
  • Bob Fayn
    згадав ...як Борис Джонсонюк...на поїзді приїзжав втіхаря,щоб дати підсрачник ЗЕневтіку
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