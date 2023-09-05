Госдеп США не подтвердил информацию о визите Блинкена в Киев
2 72726
В Госдепартаменте США не подтвердили сообщение СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев.
Об этом сообщил заместитель представительа американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.
"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – отметил Пател.
Напомним, Зеркало недели сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен завтра, 6 сентября, посетит Киев.