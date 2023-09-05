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Польша потратит на оборону 4% ВВП в 2024 году, - Дуда

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Польша потратит на оборону 4% ВВП в 2024 году, - Дуда
Польша планирует потратить более 4% валового внутреннего продукта на оборону в следующем году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Когда мы видим опасность, появляющуюся за нашей восточной границей… мы прекрасно знаем — история и опыт научили нас этому — что любую цену стоит заплатить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки могли жить в безопасности. В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд злотых. Это более 4% нашего ВВП, — сказал Дуда.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Після Бучі Польща змінила концепцію оборони - нема тепер плану здавати у тимчасову окупацію територію до Вісли. F-35, Абрамси, південнокорейські танки і літаки + український досвід, що кацапа можна і треба бити.
    Слава Україні! Niech żyje Polska!
  • Wasyl Worobec
    Ніхто там до шашликів готуватись не буде!В них підхід простий; si vis paces,para bellum
  • valeriy svan
    "Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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