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Поступление в университеты используют как легальный, но нечестный способ избежать мобилизации, - министр образования Лисовой

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Поступление в университеты используют как легальный, но нечестный способ избежать мобилизации, - министр образования Лисовой
Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что получение образования не должно быть лазейкой для уклонения от мобилизации во время войны.

Об этом чиновник написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня же мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации. Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", - отметил министр.

Министр считает, что зарегистрированный в Раде законопроект урегулирует этот вопрос.

"В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование", - пояснил он.

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Лисовой напомнил, что право на образование гарантировано Конституцией. В то же время, в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан.

"Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о честности и не о достоинстве", - подчеркнул глава МОН.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Мандат депутатів використовують як легальний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації...
  • Олександр САТ РЕМ
    люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації .... Міністр вважає, що зареєстрований в Раді законопроєкт врегулює це питання..

    а 300 п..рів в верховній зраді? Чиновники в усіх видах адміністрацій ? . Митники ?

    Може давайте в першу чергу мобілізуємо вищеперерахованих ? Вони все одно отримують зарплату з бюджету - їм навіть на зарплату витрачати кошти не потрібно . Хіба , що бойові на нулі . Але для такого діла - народ скинеться...
  • Олег Сергеев 64140125
    так может выполнить содержание статьи Конституции и во время войны отправить всех чиновников от низших до высших уровней с родственниками на фронт??ах да чиновники в броне а родственники выехали на дачи в монако??
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