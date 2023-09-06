В Шотландии напали на трех подростков из Украины

В Эдинбурге, столице Шотландии группа из восьми человек напала на трех украинских подростков. Полиция расследует преступление и ищет нападавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Утверждается, что группа из восьми молодых людей, которые были в темной одежде, совершила нападение на двух 13-летних и одного 15-летнего ребят из Украины. Один из пострадавших получил ножевое ранение, другой - рваную рану уха. Еще одного подростка избили кулаками.

Пострадавшим украинцам оказали помощь в больнице. Полиция проверяет камеры видеонаблюдения и обращается за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, чтобы найти виновных в нападении.

"Я знаю, что во время нападения в этом районе были люди, и я прошу их связаться с нами, чтобы предоставить любую информацию, которая у них может быть", - отметил детектив Кейт Фейрберн.

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