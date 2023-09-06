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Россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Все цели уничтожила ПВО

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Россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Все цели уничтожила ПВО
Ночью оккупанты, вероятно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    З нетерпінням чекав цього повідомлення. Слава Богу і нашим славним ППО ЗСУ!!! Після цього приляжу на пару годин поспати. Ще раз - величезна подяка ЗСУ і нашим партнерам США і НАТО, що надали нам такі потужні ППО ПРО!!!
  • сергей юрко
    Дякуйте краще собі, бо саме голосування на виборах-2019 таких ідіотів, як ви знищило наші ракети Грім-2 і привело війну на нашу землю, і вам навіть ця війна розуму не добавила
  • okcana Datsko
    Дякуйте за це зе янелоху ...
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