ВСУ отбили атаки врага на 3 направлениях и продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки, - Генштаб

Силы обороны отбили атаки врага на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного - Харьковской. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Гремяч Черниговской области, Зноб-Новгородское, Стариково, Покровка, Александровка Сумской области и Шевченко, Старица, Гатище, Плетеневка, Нестерно, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крохмального на Харьковщине. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области, Торское, Северск, Спирное Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дроновка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Григорьевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении силы обороны отбили атаки противника в районах Железнянское, Клищеевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищеевка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Новомарково, Бахмут, Ступочки, Белая Гора, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Красная Криница, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Гавриловка, Ивановка, Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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