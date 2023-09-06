Силы ПВО уничтожили 23 вражеские воздушные цели из 33, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские захватчики выпустили по территории Украины 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 (с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса), 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели. В частности, 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М", 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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