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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины.

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 266 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 266290 (+610) осіб;
  • танков - 4 497 (+8) од;
  • боевых бронированных машин - 8 682 (+12) од;
  • артиллерийских систем - 5 685 (+36) од;
  • РСЗО - 748 (+1) од;
  • средства ППО - 505 (+1) од;
  • самолетов - 315 (+0) од;
  • вертолётов - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 519 (+7);
  • крылатые ракеты - 1 447 (+0);
  • корабли /катера - 19 (+0) од;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 190 (+15) од;
  • специальная техника - 852 (+1).

Читайте: ВСУ отбили атаки врага на 3 направлениях и продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины. 01

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Топ комментарии

  • Сергей Андрейчев 56199a41
    Дякую ЗСУ.Бережить себе.
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    Минув 3482 день москальсько-української війни.
    74!! одиніця техніки та 610! чумардосів.
    Арта 37!!, броня 20 та 15 логістика. Відбита чергова повітряна хвиля.
    Рахунок ППО спецтехніка - 1:1.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 266 000!!! це більше, ніж таке місто, як Кострома ...
  • Qq Qqq f1a4586b
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