Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной, - Сырский

Враг не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции из артиллерии и минометов. На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но наши подразделения героически, шаг за шагом, выбивают захватчиков с родной земли", - говорится в сообщении.

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Сырский отметил, что во время работы в воинских частях ОТГ Лиман и Соледар были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения.

"Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное - сделать это с минимальными потерями среди наших защитников", - добавил Сырский.