В Украине начинает работать Единый портал сообщений обличителей

6 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запускает Единый портал сообщений обличителей, на котором можно сообщать о фактах коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

Создание Портала предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции" и Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы (ГАП).

"Единый портал сообщений обличителей - это внутренний канал сообщения, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного отдельного механизма. Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Таким образом выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями. Стоит отметить, что подключение организаций к Порталу будет происходить согласно графику очередности подключения утвержденного НАПК. Если ваше учреждение пока не подключено, вы можете сообщить о коррупции другими доступными каналами сообщения", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

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С помощью Портала можно работники могут анонимно отправлять сообщения о коррупции в их структурах. Во исполнение требований Закона НАПК при поддержке доноров создали удобный унифицированный инструмент, к которому в течение 180 рабочих дней со дня запуска Портала будет подключено более 92 тысяч организаций.

На первом этапе в течение 30 рабочих дней к Порталу будут подключены специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Офис Генпрокурора, Национальная полиция) и ГБР. В течение 60 дней - министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней с даты запуска Портала к нему будут подключены Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании и тому подобное. Далее - областные, городские, сельские и поселковые советы.

Адрес портала: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/.