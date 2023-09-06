Чехия поможет Украине с организацией выборов в 2024 году

В Чехии считают, что в следующем году в Украине можно организовать президентские и парламентские выборы и готова помочь с их проведением.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Дрейк в интервью Euractive, передает Цензор.НЕТ.

"Организация выборов в условиях военной агрессии России регулируется украинским законодательством, и как бы сложно ни было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", - отметил Дрейк.

Он добавил, что Чехия "готова помочь Украине в этом вопросе". При этом он отметил, что конкретную форму помощи можно будет обсуждать только на основании конкретных запросов Украины, которых Чехия пока не получила.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан также подтвердил готовность страны обеспечить помощь в этом вопросе.

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Кроме того, издание приводит комментарий спикера Евросоюза Питера Стано, который заявил, что Украина пока не обращалась в ЕС по поводу проведения выборов.

"В целом организация выборов – это дело страны, в которой они проводятся. Если Украина обратится в ЕС с конкретной просьбой, ЕС воспримет ее серьезно", - подчеркнул он.