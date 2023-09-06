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Армения проведет совместные с США военные учения

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Армения проведет совместные с США военные учения
С 11 по 20 сентября в Армении состоятся совместные с США военные учения.

Об этом сообщили в министерстве обороны Армении, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - гоорится в сообщении.

В минобороны Армении объяснили, что учения будут предусматривать "выполнение задач по стабилизации между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии".

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Целью учений является повышение уровня взаимосовместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ", – добавили в ведомстве.

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Топ комментарии

  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Нихуясебе.
    А у армян ещё не нашли "оголтелой русофобии"?
  • Підлога Маккартні
    *****, введи войска в Ереван!!! А то пендосы сейчас оккупируют Армению
  • Сергей Сергей b6462634
    Згодом буде. Мабуть методички з описом звірств вірменобандервіців вже кацапами готуються.
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