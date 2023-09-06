Зеленский провел заседание Ставки: План защиты энергосистемы от всего, что может придумать РФ

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и военных администраций.

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", – рассказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут события, важные для Украины, - Зеленский анонсировал "важные решения" для Украины