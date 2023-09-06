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Зеленский провел заседание Ставки: План защиты энергосистемы от всего, что может придумать РФ

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Зеленский провел заседание Ставки: План защиты энергосистемы от всего, что может придумать РФ
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и военных администраций.

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", – рассказал президент.

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Топ комментарии

  • alex petrivskiy
    так и назвал мероприятие? "от всего, что может придумать..."? Наверное шефир придумал заголовок.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Myroslav Oleshko



    Дружина нового міністра оборони вже багато років живе в США. Діти також живуть в США.

    Я так розумію, чоловік просто тут на заробітках. Тепер з новою посадою принесе в родину ще більше коштів.Українська держслужба на деребані вигідніша за будь яку роботу в Америці.

    Соцмережі вже видалили. Напевно соромляться.

    Мені все таки здається, що родини української влади мають мешкати в Україні. А ви як гадаєте?

    Чому влада так закликає всіх повертатись, в той час, коли не повертаються навіть їх рідні?

    Уявляєте собі, щоб родина міністра оборони США жила в іншій країні?
  • A San
    ЧИм захищатимемось: яйцями, стадіонами чи асфальтом?
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