Правительство со следующего года планирует увеличить выплаты ВПЛ

Правительство Украины планирует увеличить пособие для некоторых переселенцев со следующего года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание sud.ua.

"Оптимизируется процесс выплат на предмет того, что если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может себе позволить купить новый автомобиль, то 2 000 гривен от государства ему не так нужны, как многодетной семье или одинокой маме с ребенком. Те, кто в этом нуждается, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен - это очень мало", - отметила Верещук.

Увеличить выплаты для некоторых ВПЛ планируется путем оптимизации расходов на соцвыплаты. Пока неизвестно, на сколько может возрасти размер пособия для переселенцев.

Отметим, что сейчас ВПО получают выплаты в размере:

2 000 гривень – для взрослых;

3 000 гривень – для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

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