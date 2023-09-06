Враг нанес ракетный удар по Запорожью, разрушен объект гражданской инфраструктуры, двое пострадавших
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Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших лицах - работниках предприятия. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремел взрыв.