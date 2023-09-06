Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА

В Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 1908 записей во Львовской области и 1854 записи в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Реестра коррупционеров, передает Цензор.НЕТ.

Так, всего во Львовской области зарегистрировали 1908 записей. Из них по судебным решениям - 1838 человек. Заплатили штрафы только 70 человек.

Также в пятерке рейтинга областей оказались:

Днепропетровская область – 1854;

Одесская область – 1158;

Харьковская область – 1046;

Киевская – 978.

Меньше всего зафиксированных коррупционных дел в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.

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Напомним, 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.