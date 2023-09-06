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Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА

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Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА
В Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 1908 записей во Львовской области и 1854 записи в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Реестра коррупционеров, передает Цензор.НЕТ.

Так, всего во Львовской области зарегистрировали 1908 записей. Из них по судебным решениям - 1838 человек. Заплатили штрафы только 70 человек.

Также в пятерке рейтинга областей оказались:

  • Днепропетровская область – 1854;
  • Одесская область – 1158;
  • Харьковская область – 1046;
  • Киевская – 978.

Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине 01

Меньше всего зафиксированных коррупционных дел в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.

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Напомним, 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Якщо б ОП та ВР були б у цих містах, то і ніякої корупції не було б.

    От в Киеві сидить вся СН, ЗЄ, Єрмак, Шурма, Татаров, Смірнов, всі їх призначенці у міністерствах і ніякої корупції ніхто не бачить.

    От, що значить ефективне боротьба з корупцією приховування корупції.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Можна. 😁 Можна подумати, що в інших областях корупції нема. Особливо у Києві. І в Одесі, де найбільша в країні митниця. 😊 Якщо серйозно, то можна допустити, що ці області серед лідерів тому, що є найменш лояльними до двючої влади. У Дніпрі - Філатов. А Львівщина - єдина, де переміг Порошенко. Тму і шерстять тут більше.
  • Люба Бусько
    Це інформація на основі якої неможна робити жодних висновків.
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