Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА
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В Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 1908 записей во Львовской области и 1854 записи в Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Реестра коррупционеров, передает Цензор.НЕТ.
Так, всего во Львовской области зарегистрировали 1908 записей. Из них по судебным решениям - 1838 человек. Заплатили штрафы только 70 человек.
Также в пятерке рейтинга областей оказались:
- Днепропетровская область – 1854;
- Одесская область – 1158;
- Харьковская область – 1046;
- Киевская – 978.
Меньше всего зафиксированных коррупционных дел в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.
Напомним, 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.