США и Европа должны направить все арестованные активы РФ на восстановление Украины, - американский эксперт Рейдмейкер

США должны направить на восстановление Украины российские активы, арестованные за рубежом. Этому примеру должна последовать и Европа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил помощник Государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения в 2005-2006 годах Стивен Рейдмейкер во время Киевского Форума Безопасности.

"Канада уже взяла на себя эту ведущую роль - приняла закон, согласно которому находящиеся в Канаде российские активы могут быть использованы в этих целях. США могут сделать то же самое. Но больше всего российских денег - в Европе. Поэтому, думаю, американцы должны последовать примеру Канады, и тогда Европа последует примеру Канады и США", - пояснил он.

По словам Рейдмейкера, нет никаких сомнений, что по международному праву Россия отвечает перед Украиной за огромный ущерб, причиненный в результате незаконной военной агрессии, и должна возместить соответствующие убытки.

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Он отметил, что последним примером колоссальной агрессии в мире было вторжение Ирака в Кувейт.

"И Ирак понес финансовую ответственность – он за 30 лет выплатил компенсацию всем, кто пострадал в Кувейте. Эта компенсация была выплачена из иракских нефтяных доходов. Россия является крупным экспортером нефти, и ее доходы от нефти также могут быть источником компенсации (Украине. – Ред.) в последующие годы", - подчеркнул эксперт.

По оценкам Всемирного банка, сказал Рейдмейкер, до февраля 2023 года Россия нанесла Украине ущерб на 411 млрд долларов.

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"Но к этому времени эта сумма выросла. Так что, в теории, Россия должна выписать Украине чек по крайней мере на эти 400 млрд долларов", - сказал эксперт, признав, что вряд ли РФ пойдет на такой шаг.

В то же время, Рейдмейкер убежден, что существуют правовые механизмы, которые позволят международному сообществу направить на восстановление Украины арестованные за рубежом российские активы.

Киевский Форум Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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