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Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ

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Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ
Украинская компания COSMOLOT отчиталась о передаче первых 15 ударных БПЛА Punisher ВСУ. Главная особенность новых БПЛА – инновационная технология, отличающаяся устойчивостью к РЭБ и позволяющая уничтожать врага в глубоком тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Недавно компания Cosmolot анонсировала создание крупнейшего авиафлота ударных БПЛА – Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авиафлот компания перечисляет из собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия — мощная поддержка армии, вера в победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ 01

"Простота, меткость и точность — три основных характеристики Punisher. Но самое главное, что инновационный комплекс устойчив к РЭБ. Ведь вражеская радиоэлектронная борьба уже не дает работать по объектам, как год назад. Теперь, благодаря Punisher, мы имеем преимущество над врагом", - сказал Ярема, военнослужащий ВСУ, член экипажа Punisher.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO дает возможность:

  • выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;
  • увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модификации COSMO;
  • планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели;
  • эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы обеспечения врага в глубоком тылу.

"Сегодня мы отправляем в подразделения ВСУ первую партию из 15 устойчивых к РЭБ многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы изготавливаем партию из 50 таких модернизированных устойчивых к РЭБ БПЛА. Эти дроны обеспечивают возможность наносить поражение врагу даже в зонах, где активно работают вражеские РЭБ", — комментирует Максим Субботин, представитель команды разработчиков Punisher.

Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ 02

Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и закаляем победу совместными усилиями!

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Топ комментарии

  • Max Der
    дрон бомбардировщик работает на высоте 600 метров до 45 км в глубину. его не слышно и не видно бомба до 3 кг точность до 5 метров скорость до 50 метров в сек. Модяр уже оценил . Многоразовый цена 50 000 $ за 3 дрона и станция.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
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    Бомби маркування UB-75*** калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.
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