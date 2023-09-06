Рассмотрение апелляции на содержание Коломойского под стражей перенесено на 25 сентября

Апелляцию на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, перенесли на 25 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают"Ґрати".

В суде объяснили, что документы дела не успели передать в суд. Также Коломойский не был доставлен на заседание из изолятора СБУ, где он сейчас находится.

По данным Суспільного, рассмотрение перенесли на 25 сентября.

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Как сообщал Цензор.НЕТ 2 сентября 2023 года бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал мэру пресечения Игорю Коломойскому в виде удержания под стражей на 2 месяца или внесение залога в размере 509 млн грн.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полного текста решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.

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