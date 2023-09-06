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Рассмотрение апелляции на содержание Коломойского под стражей перенесено на 25 сентября

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Рассмотрение апелляции на содержание Коломойского под стражей перенесено на 25 сентября
Апелляцию на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, перенесли на 25 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают"Ґрати".

В суде объяснили, что документы дела не успели передать в суд. Также Коломойский не был доставлен на заседание из изолятора СБУ, где он сейчас находится.

По данным Суспільного, рассмотрение перенесли на 25 сентября.

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Как сообщал Цензор.НЕТ 2 сентября 2023 года бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал мэру пресечения Игорю Коломойскому в виде удержания под стражей на 2 месяца или внесение залога в размере 509 млн грн.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полного текста решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.

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Топ комментарии

  • Immortal Soul Life
    Цирк шапіто від Зе тварюк продовжуєтся...Враховуючи що там всі в одному кориті... це звичайна показуха.
  • Evgeny N
    Кжіть вже чесно: "на після візиту найвеличнішого до США"

    Тоді апеляційний суд "рознесе" звинувачення проти Бєні, він вийде на свободу, але боневтіку вже не треба буде дивитись в очі американцям і щось брехати про "боротьбу з корупцією". Всі (Бєня, боневтік, дєрьмак і Ко) лишаються при своєму. Тільки репутаційні втрати України, але зелені то пох.
  • Evgeny N
    Боневтіку треба показати "боротьбу з корупцією" при візиті до США. А до 25-го він вже повинен буде повернутися в Україну. Все просто

    Якщо візит буде перенесено на пізніше, то й розгляд апеляції перенесуть
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