УПЦ МП должна до 11 сентября выехать еще из четырех корпусов Лавры

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" рассчитывают, что до 10-11 сентября будут освобождены четыре корпуса, которые сейчас занимает Киевская духовная академия и семинария УПЦ (МП).

Об этом сообщил и.о. директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из части помещений люди уже выехали. В частности, 70-й и 49-й корпуса вернули заповеднику. Но заповедник - это не силовая структура. Мы обратились к людям с просьбой или предоставить основания на пребывание, или покинуть помещение. Сейчас никаких оснований их пребывания там нет, поэтому мы ждем, пока эти люди добровольно уйдут из помещений. Мы также надеемся, что где-то до 10-11 сентября представители Киевской духовной академии и семинарии вывезут свое имущество из четырех корпусов, которые они занимают. Имущество уже вывозится", - рассказал он.

Читайте: Священнику УПЦ МП на Житомирщине, который раздавал кремлевские "агитки", сообщено о подозрении, - СБУ

В то же время Остапенко отметил, что судьбу семинарии будет решать правительство Украины. Он отметил, этот объект "не был аккредитован в Украине, поэтому он не имеет статуса учебного заведения, который официально признан государством".

"Или семинария должна установить отношения с государством, пройти официальную аккредитацию, и тогда обращаться от имени учебного заведения, возможно, за какими-то форматами существования в пределах Лавры. Или этот вопрос должен быть просто снят", - сказал он.

Также смотрите: СМИ показали трехэтажную резиденцию Онуфрия в Лавре: Сауна, трапезная, комната для переговоров. ВИДЕО