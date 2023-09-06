Новости

УПЦ МП должна до 11 сентября выехать еще из четырех корпусов Лавры

2 74319
УПЦ МП должна до 11 сентября выехать еще из четырех корпусов Лавры
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" рассчитывают, что до 10-11 сентября будут освобождены четыре корпуса, которые сейчас занимает Киевская духовная академия и семинария УПЦ (МП).

Об этом сообщил и.о. директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из части помещений люди уже выехали. В частности, 70-й и 49-й корпуса вернули заповеднику. Но заповедник - это не силовая структура. Мы обратились к людям с просьбой или предоставить основания на пребывание, или покинуть помещение. Сейчас никаких оснований их пребывания там нет, поэтому мы ждем, пока эти люди добровольно уйдут из помещений. Мы также надеемся, что где-то до 10-11 сентября представители Киевской духовной академии и семинарии вывезут свое имущество из четырех корпусов, которые они занимают. Имущество уже вывозится", - рассказал он.

Читайте: Священнику УПЦ МП на Житомирщине, который раздавал кремлевские "агитки", сообщено о подозрении, - СБУ

В то же время Остапенко отметил, что судьбу семинарии будет решать правительство Украины. Он отметил, этот объект "не был аккредитован в Украине, поэтому он не имеет статуса учебного заведения, который официально признан государством".

"Или семинария должна установить отношения с государством, пройти официальную аккредитацию, и тогда обращаться от имени учебного заведения, возможно, за какими-то форматами существования в пределах Лавры. Или этот вопрос должен быть просто снят", - сказал он.

Также смотрите: СМИ показали трехэтажную резиденцию Онуфрия в Лавре: Сауна, трапезная, комната для переговоров. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Elvic Vic 69f0b67e
    Бо не можуть стіни соборів тримати тих , хто офіційно й 1708 сипле прокляття на голови того, хто збудував ці собори й на гроші кого Лавру зробили перлиною архітектури !
    Я маю на увазі гетьмана Івана Мазепу !
  • Eques Patriam d0a70b9c
    Швидкість вражає.
  • Sergii Ustim
    Це як декларування доходів ЗЕчиновників, треба довго чекати...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости