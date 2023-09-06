Информация о Суровикине исчезла с сайта министерства обороны РФ. СКРИНШОТ

С сайта министерства обороны РФ исчезла страница с биографией генерала Сергея Суровикина.

На это обпатили внимание российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь в разделе "руководство" доступны только биографии главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова и главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова. Ранее там также была биография главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. Две недели назад его отправили в отставку.

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Если ввести запрос "Суровикин" в поиск на сайте, то отобразится ссылка на страницу "Суровикин Сергей Владимирович". Но перейти по этой ссылке невозможно.

Согласно кэшу Google, страница с биографией Суровикина была доступна на сайте минобороны РФ еще 2 сентября.

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Сергей Суровикин с октября 2022 года по январь 2023 года возглавлял Объединенную группировку российских войск в Украине. После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года появились сообщения о его аресте. Американские спецслужбы считают, что Суровикин заранее знал о планах "вагнеровцев" поднять мятеж.

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Ранее сообщалось, что Суровикина задержали и допрашивают в Москве в связи с мятежом ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина. Однако официальные обвинения ему не предъявлены. Его посадили под домашний арест. Ему запретили покидать территорию дома, но разрешили принимать гостей.

Позже Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами.