CNN о визите Блинкена в Киев: США хотят оценить ход контрнаступления ВСУ
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил чиновник Госдепа США в комментарии CNN.
По его словам, визит Блинкена - это возможность для Соединенных Штатов и Украины согласовать усилия перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которое состоится позже в этом месяце.
"У украинцев - важная миссия в Нью-Йорке: продолжать объяснять – своим союзникам и партнерам по всему миру – что происходит, и что они постоянно нуждаются в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке. Очень важно иметь возможность проконсультироваться", – сказал чиновник.
Также, добавил он, сейчас удобное время "прийти и оценить", как происходит контрнаступление.
"Мы хотим увидеть, услышать, как они собираются продвигаться вперед в ближайшие недели", – сказал чиновник, добавив, что США видят, что Украина достигла "определенных впечатляющих успехов - на юге, в частности, но также и на востоке в последние дни и недели".