Блинкен: Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении и хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев для того, чтобы убедиться, что у защитников нашего государства есть все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе.

Об этом Блинкен заявил журналистам в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прежде всего, я здесь, чтобы продемонстрировать длительную и решительную поддержку Украины в то время, как она сталкивается с этой агрессией. Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень сложно. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для того, чтобы осуществить успешное контрнаступление, но и в долгосрочной перспективе, чтобы у нее были сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что США также решительно настроены сотрудничать с партнерами в то время, как они отстраивают сильную экономику, демократию – все необходимое для обеспечения не только выживания Украины, но и процветания страны в будущем.

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"В этом отношении у Украины есть сильный партнер - Соединенные Штаты", - резюмировал госсекретарь.