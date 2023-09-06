Рада назначила Умерова министром обороны

Верховная Рада назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА – 338", - говорится в сообщении.

Рустем Умеров с 7 сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. В 2019 году был избран в ВР от партии "Голос".

В парламенте был секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств, а также заместителем члена постоянной делегации в Совете Европы и сопредседателем депутатского межфракционного объединения "Кримська платформа".

В сентябре 2020 года он также вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО.

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