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Рада назначила Умерова министром обороны

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Рада назначила Умерова министром обороны
Верховная Рада назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА – 338", - говорится в сообщении.

Рада назначила Умерова министром обороны 01

Рустем Умеров с 7 сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. В 2019 году был избран в ВР от партии "Голос".

В парламенте был секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств, а также заместителем члена постоянной делегации в Совете Европы и сопредседателем депутатского межфракционного объединения "Кримська платформа".

В сентябре 2020 года он также вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО.

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Топ комментарии

  • Александр Мовчан 521c9775
    Представляю , что бы собой представлял Израиль , если бы там Президент был из арабов , министр обороны - турок , которого потом поменяли на пакистанца , а большинство каналов ТВ принадлежало бы иранским богатеям как самым богатым людям Израиля ... , а евреи массово умирали бы на поле боя, после того как будучи избирателями и насмотревшись тупых сериальчиков по ТВ понавыбирали бы во власть над собой всех вышеперечисленных ?! Даже в голове такое не укладывается ! А в Украине такое как раз и происходит. Ау , 73% , вы вот это и выбирали в 2019 году ? Ну так вы и выбрали себе приговор , как ЭТОТ вам обещал !
  • NavigatorUR
    ...у спектаклі змінили актора... )) Режесура...сценарій... затверджені..!
  • CrossFirenko
    Ніколи Єрмак не призначить в коло своїх слуг незалежного, і чужого.
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