Рада назначила Умерова министром обороны
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Верховная Рада назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА – 338", - говорится в сообщении.
Рустем Умеров с 7 сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. В 2019 году был избран в ВР от партии "Голос".
В парламенте был секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств, а также заместителем члена постоянной делегации в Совете Европы и сопредседателем депутатского межфракционного объединения "Кримська платформа".
В сентябре 2020 года он также вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО.