На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти 300 оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов, - Силы обороны

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1435 огневых задач.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.

"Общие потери врага составили 273 человека (безвозвратные - 65, раненые - 207, плен - 1). Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 ПТРК, 2 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Также было уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 опорный пункт врага.

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