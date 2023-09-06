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Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов

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Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов
Украинская разведка не уверена на 100% в гибели лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, но подтверждает информацию о гибели его пособника Дмитрия Уткина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", - отметил он.

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Представитель ГУР МОУ отказался детализировать сказанное, зато подчеркнул: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Относительно самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел катастрофу пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Шойгу! Гєрасімов! Гдє прігожин?!
  • arye z.
    Сергей Ауслендер I
    27 августа 2023
    22:00

    Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.

    Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
  • Alex Sven 5aee7aa9
    може виродок сидіти в Білорусі і вичікувати моменту - туман війни
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