Умер религиовед Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"

Ученый, историк и религиовед Игорь Козловский умер в ночь на 6 сентября. Почти два года, с января 2016 по декабрь 2017, он находился в плену российских наемников так называемой "ДНР".

Об этом в Facebook сообщила религиовед Людмила Филипович, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в мир иной Игорь Козловский",- говорится в сообщении.

Известный специалист по религиоведению Игорь Козловский родился в 1954 году в городе Макеевка Донецкой области.

27 января 2016 года его взяли в плен российские наемники. За проукраинскую позицию Козловский был в плену почти 2 года - до 27 декабря 2017 года. Его освободили из плена по обмену.

Он является автором 50 научных работ и более 200 статей. Одним из направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

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