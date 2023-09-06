Умер религиовед Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"
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Ученый, историк и религиовед Игорь Козловский умер в ночь на 6 сентября. Почти два года, с января 2016 по декабрь 2017, он находился в плену российских наемников так называемой "ДНР".
Об этом в Facebook сообщила религиовед Людмила Филипович, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в мир иной Игорь Козловский",- говорится в сообщении.
Известный специалист по религиоведению Игорь Козловский родился в 1954 году в городе Макеевка Донецкой области.
27 января 2016 года его взяли в плен российские наемники. За проукраинскую позицию Козловский был в плену почти 2 года - до 27 декабря 2017 года. Его освободили из плена по обмену.
Он является автором 50 научных работ и более 200 статей. Одним из направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса.