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Глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.

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Глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.
Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Antena 3 CNN.

Министр отметил, что нужно усилить меры безопасности: создать больше наблюдательных пунктов и больше патрулей.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.

В то же время президент Румынии Иоганис отрицал информацию о падении "шахеда" на территории страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Румынии об атаке российских дронов: Для нашей территории угрозы не было

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ага! Частини безпілотника впали на територію Румунії, але загрози не було... 😊 Кому загрози не було? Президету Йоганнісу, якиц вчора заявив, що нічого не падало, чи цьому міністру, для якого загрози не було, бо він знаходиться у Бухаресті? А тим, хто біля кордону живе, чи працює, чи гриби збирає теж не було загрози?
  • Alex Bylim acfe5d4d
    це ж треба бути таким терпілами і лохами, їхню країну ********, а вони кажуть шо немає загрози
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тобто президент Румунії є просто брехуном бо вчора казав що нічого на територію його країни не падало...
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