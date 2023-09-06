Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке.. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.