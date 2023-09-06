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Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке.. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

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Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По данным издания, предварительно, российские захватчики атаковали рынок ракетами С-300.

Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео последствий ударов.

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"Радио Свобода" сообщает о 16 погибших.

Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке. 01

Топ комментарии

  • Грицько Добрий
    Підори кончені...
  • Olexa Pluzh
    москальня - гній, нарот - підор.
  • Andry Moon
    Такі вибухи на базарах у виконанні ІДІЛу називалися терактами. І його за це знищили.
    Тепер це робить постійний член Ради Безпеки ООН. І у всіх язики в жопах.
    Гойда ..ля...
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