Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной

Президент Украины Владимир Зеленский вынесет решение о принятом Верховной Радой законе об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Об этом Зеленский заявил в среду журналистам, отвечая на вопрос, подпишет ли он соответствующий закон или наложит вето, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их - два", - сказал он.

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