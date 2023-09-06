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Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной

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Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной
Президент Украины Владимир Зеленский вынесет решение о принятом Верховной Радой законе об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Об этом Зеленский заявил в среду журналистам, отвечая на вопрос, подпишет ли он соответствующий закон или наложит вето, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их - два", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Ще з Безумною і Верещучкою треба проконсультуватись.
    Всі ці кози - "гиганты мысли"...
  • Gary Grant
    Тебе Блінкен вже надіюсь "проконсультував",козел.
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