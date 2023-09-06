Сигареты "для Duty Free" с "теневого" рынка производятся на легальной фабрике - экспертиза КНИИСЭ

Сигареты, предназначенные для продажи в сетях Duty Free, продающиеся на теневом рынке, и легальные табачные изделия могут производиться на одном оборудовании, и, следовательно, происходят из одной фабрики.

Об этом идет речь в материале издания "Апостроф", которое заказывало соответствующую экспертизу в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ), информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что выявление связи между торговлей нелегальной продукцией и ее производством - одно из "тонких мест" при изучении "схемы Duty Free". Последняя состоит в том, что сигареты без акцизных марок формально продаются через магазины беспошлинной торговли в аэропортах и на автомобильных пограничных пунктах, а фактически эта продажа осуществляется посредством розничных реализаторов на рынках и в точках "дешевого табака", а также через анонимные сайты и телеграм-каналы. Объем схемы достигает 150 млн пачек в год и приводит к убыткам около 10 млрд грн для бюджета

"Обычно производители открещиваются и от контрабанды, и от нелегальных продаж, называя обнаруженные десятки и сотни пачек сигарет "подделкой" под их бренд. Говорить, что компания не несет ответственности за сигареты после того, как они покинули помещение фабрики, производитель не имеет права. Ведь по закону изготовление товаров для Duty Free происходит под имеющийся контракт либо на экспорт, либо на продажу в магазинах", - говорится в статье.

Связь между изготовителем и конкретной пачкой можно обнаружить с помощью экспертизы. "Каждая отдельная производственная линия по изготовлению и упаковке сигарет оставляет на табачных изделиях и упаковке специфические, характерные только для нее "следы". По их совокупности эксперты могут установить, была ли конкретно взятая пачка сигарет изготовлена на определенном оборудовании", - пишут журналисты. Чтобы обнаружить такую связь, они приобрели несколько пачек разных брендов в легальном магазине (с уплатой налогов) и "на раскладке". И заказали экспертизу их происхождения в КНИИСЭ.

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Для исследования взяли пачки сигарет Compliment (3 вида) и Lifa (1 вид) (бренды Винниковской табачной фабрики, обычно фигурирующие в отчетах исследовательской компании Kantar относительно "теневого" рынка сигарет, а также в данных ВСК ВР по вопросам теневого рынка подакцизных товаров как наиболее распространенные), а также пары легальных и нелегальных Lucky Strike и Marlboro.

"Вывод, сделанный экспертами КНИИСЕ по оборудованию, на котором изготовлена продукция, показал: обе пачки Lifa (и "легальная", и безакцизная) сошли с одного конвейера, а пачки Compliment Red - вероятно, были изготовлены на одном оборудовании (форма, размеры и другие параметры пачек и сигарет идентичны). Во всех остальных парах совпадений не найдено. Это подтверждает, что купленная на "теневом рынке" пачка сигарет, изготовленная на Винниковской табачной фабрике, идентична купленной с уплатой всех налогов. При этом "безакцизная" пачка была назначена для продажи в сети Duty Free. Вместо магазина Duty Free такие сигареты отправились сразу на "теневую" точку. А значит - по меньшей мере, часть сигарет конкретного производителя продается с нарушением законодательства", - говорится в статье.

Для борьбы со "схемой Duty Free" парламент принял закон об ограничении продаж в пограничных пунктах сигарет в одни руки, а табачные изделия украинского происхождения в магазинах беспошлинной торговли вообще запретят. Закон вступит в силу с 1 октября, написал в своем Телеграм-канале глава "профильной" ВСК в Раде, занимающейся нелегальным табаком, Ярослав Железняк.

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