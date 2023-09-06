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Россия намеренно ударила по рынку в Константиновке, - Зеленский

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Россия намеренно ударила по рынку в Константиновке, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Константиновке (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бывал много раз в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это - гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко. Удар - умышленный: мы понимаем, они делают то, что и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны", - сказал Зеленский.

"Мы понимаем, что они били специально. Я знаю, что уже есть заявления с российской стороны, как-будто какой-то наш самолет куда-то не туда попал. Мы понимаем, что там происходит, и каким видом вооружения они ударили по нам", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в результате обстрела РФ рынка в Константиновке погибли 16 человек, еще 31 человек ранен. Продолжается разбор завалов.

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Топ комментарии

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    та ладно , чего уж теперь , там на базаре не плохой шашлык был , и асфальт между будками ................все как ты хотел.
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    Ваш Віталік Овчаренко

    @Vit_Ovchar

    ·

    11 год

    Знаєте чому зараз на сході України у 2-ге звільнених містах так багато російських інформаторів?

    Бо після визволення у 2014му українська влада зовсім не карала російських колабораціоністів!

    Такою безкарністю Держава дала сигнал - за злочини проти українців і держави -- кари не буде.
    І зараз ці інформатори не вірять що їх посадять, і тому діють.

    Не покаране зло - зростає!

    Не покаране зло - повертається!

    Не покаране зло - вбиває!
  • izzabaru
    Він голосував за Зєлєнскаво!

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