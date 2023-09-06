В Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр, находясь в Марьинке, заявила, что россияне совершают мощный штурм города, но без успеха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Маляр отметила: "Вы уже несколько месяцев подряд слышите в новостях одну и ту же фразу - на Марьинском направлении продолжаются бои.

Но за этими словами стоит ежедневная героическая работа наших военных.

Враг стер здания Марьинки с земли. Там уже развалины и остатки фундаментов. Враг продолжает ежедневно обстреливать Марьинку и безуспешно атаковать нашу линию обороны. В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях.

В Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль. Потому что этот город защищают бойцы украинской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады".

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