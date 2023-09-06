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Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена, - глава МВД Клименко

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Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена, - глава МВД Клименко
Обстрел российскими оккупантами центрального рынка в г. Константиновка Донецкой области в среду унес жизни 17 мирных жителей, 32 человека получили ранения. Спасательная операция завершена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам завершения поисково-спасательной операции.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения", - написал Клименко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября россияне ударили ракетой по мирным кварталам города Константиновка. В результате обстрела РФ рынка сообщалось о гибели 16 человек, еще 31 человек ранен. Разбор завалов продолжался до вечера.

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Чому працював ринок на відстані всього 10 км від пекельної Кліщіївки!

    кліменко, питання до тебе     ! 👿
  • Віктор Степаненко 87f26412
    Зелені гниди продовжують утаємничувати загальні втрати серед цивільного населення . Де узагальнена цифра вже зафіксованих смертей ? Відомо скільки вмерло від ковіду , скільки загинуло в автомобільних аваріях , ... А скільки вбили рашисти цивільних ? Зєльонській мовчить . Або боїться сказати або їх не рахує , бо йому на українців нас.рати .
  • stels400
    Рівняти всю прикордонну територію куди дістанемо.За кожен такий обстріл повинна бути відповідь в 10 ти кратному розмірі.По іншому ця погань не розуміє.
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