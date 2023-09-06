На заседание суда по делу полковника Червинского не пустили адвокатов, - нардеп "ЕС" Федина
Об этом сообщила народній депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокурорско-судебный беспредел в Шевченковском суде по делу Червинского, Что произошло? Мы на 15:40 собрались в суд на обжалование подозрения. Адвокаты об этом подали ходатайство раньше времени, было назначено заседание. И вот мы приезжаем в суд, приходим в определенный кабинет. А Романа нет. Заходит судья и заявляет, что в 12 часов уже было какое-то заседание. Но было без уведомления на сайте, без уведомления адвокатов! Без права на защиту. Это нарушение международных конвенций по правам человека, Конституции, Уголовно-процессуального кодекса", – рассказала депутат.
В свою очередь, адвокат Червинского подтвердила, что назначенное на сегодняшний день заседание по обжалованию подозрения Роману Червинскому не началось, в то же время в суде проходит другое заседание, где рассматривают вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей ее подзащитного.
Мы сегодня должны были рассматривать мою жалобу об отмене уведомления о подозрении Роману. Мы собрали достаточно материалов для того, чтобы говорить, что подозрение необоснованно и просить суд его отменить. Но следствие доставило Романа сюда и пытается продолжить ему рассмотрение содержания под стражей. Они его просто завели в другой зал судебных заседаний, определили другого следственного судью и сейчас этот следственный судья ему еще на месяц продлевает сроки содержания под стражей", – рассказала защитница.
При этом адвокат отметила, что ей сообщили об этом заседании через полчаса после его начала. Она подчеркнула, что никто из адвокатов Червинского не имел возможности пообщаться с ним до начала заседания. "Мы в шоке от происходящего. Сейчас будем выяснять вообще, где Роман, в связи с чем это все происходит", – отметила она.
"Я впервые с таким сталкиваюсь. Орган досудебного расследования нарушает все возможные нормы Конституции и уголовно-процессуальные", – отметила адвокат.
София Федина также добавила, что зал, где проходит нелегальное заседание суда по продлению меры пресечения, в конце концов нашли, но адвокатов Червинского не допускают и людей, пришедших его поддержать, тоже. По ее словам, Червинскому назначили государственного адвоката для проведения этого заседания, несмотря на то, что у него уже есть официальные защитники.
Как известно, народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" несколько раз подавали ходатайство о взятии на поруки разведчика Романа Червинского. Взять Червинского на поруки также были готовы генерал-майор запаса Сергей Кривонос и бывший исполняющий обязанности президента Украины, секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов. Пока Роман Червинский находится под стражей.
Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.