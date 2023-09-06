Силы обороны отразили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 6 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот шестьдесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 10 ракетных, 54 авиационных удара, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Граново Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Покровка, Пономаренко, Чернецкое Сумской области и Ветеринатное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодезное, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника недалеко от Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового и Пивничного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Белая Гора, Богдановка, Клещиевка Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Прасковьевка, Елизаветовка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Красное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

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