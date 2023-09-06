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ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины на $175 млн

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ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины на $175 млн
6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

В сообщении отмечается: "Возможности в этом пакете, оцененном в 175 миллионов долларов США, включают:

  • Оборудование по обеспечению систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • подрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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Топ комментарии

  • OlegK e74a4f52
    Де? У писдэ. Почему б тебе не спросить эту шоблу, которая прервала ракетную программу в Украине?
    А то вас здесь все больше и больше стало появляться таких, с кацапскими привычками за все свои проблемы предъявлять чужим дядям и кому угодно, но только не себе
  • Осипенко Володимирівна Оксана 796827b1
    Ооооо.Дякуємо! Хто там говорив,що нам не дадуть " Абрамси"?Будуть і Ф- 16,і Ф-22,і Ф- 35 !Хай живе Амарика!
  • Redcar Ukraine
    А казали, що буде 1 мільярд.
    від чайних ложок переходять до мікроскопічних порцій...
    жирний натяк: зеля, тобі і долар довірити не можна.
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