ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины на $175 млн

6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.